"Он хитрый "жучара", честно тебе скажу. Хитрющий просто. Меня когда вернули, когда Дыминский в Карпатах отправил в дубль, как раз перед Евро-2012 было. А у меня был хороший шанс попасть в ту золотую обойму сборной на Евро, а я был в дубле.

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Луческу выступает в интервью, поддерживает, говорит, что Федецкий обязательно вернется к ним, на него рассчитывают. Затем вернулся – ясно, что мимо Евро пролетел. У меня была проблема с паховыми кольцами, нужна операция. Поехал в Германию делать операцию.

Перед этим на сборах поговорил с Луческу, он сказал: "Да-да, давай лечись, через месяц будешь играть. Будешь в обойме из 15 человек". Это мне сказал главный тренер. И тут мы празднуем день рождения Хюбшмана в Донбасс Пэлас. Все приехали.

Мне звонит Стеценко, генеральный директор Днепра. Через три дня заканчивается заявка на УПЛ. Говорит: "Федя, давай к нам в Днепр. Я ответил:" Да нет, спасибо, я буду уже в Шахтере. Он мне: "Да там тебя никто не рассчитывает". Говорю: "Я с Луческу говорил". Он: "Да он на тебя не рассчитывает".

Я сразу подошел к Палкину: "Да-да, они интересовались. Ну мы и не против отпустить, Луческу тоже не против". Я говорю: "Да как так? Я с ним же говорил". Подхожу к Луческу, он: "Да-да-да, конечно, иди играй в Днепр. Аренда?" Говорю: "Нет, только продажа", – вспомнил Федецкий в комментарии От души в душу.

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