Луческу: 7 игроков из стартового состава сборной Украины в матче с сербами – мои воспитанники

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал стартовый состав сборной Украины в матче отбора Евро-2020 с Сербией (5:0).

"Все футболисты, которые играли под моим руководством, достигают успеха в Европе.

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Посмотрите на сборную Украины в матче квалификации Евро-2020 против Сербии: 7 из 11 игроков стартового состава были моими", – рассказал Луческу в комментарии Calciomercato24.

Отметим, что в матче с сербами в старте сборной Украины вышли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Караваев и Руслан Малиновский. На последние 15 минут встречи вышел Виктор Коваленко.

Все эти футболисты числились или играли в командах Шахтера разного возраста во время работы румынского специалиста в донецком клубе.

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