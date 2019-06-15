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Луческу: 7 игроков из стартового состава сборной Украины в матче с сербами – мои воспитанники

14:47 144 Читати українською
Луческу: 7 игроков из стартового состава сборной Украины в матче с сербами – мои воспитанники
Мирча Луческу / Reuters

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал стартовый состав сборной Украины в матче отбора Евро-2020 с Сербией (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Все футболисты, которые играли под моим руководством, достигают успеха в Европе.

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Посмотрите на сборную Украины в матче квалификации Евро-2020 против Сербии: 7 из 11 игроков стартового состава были моими", – рассказал Луческу в комментарии Calciomercato24.

Отметим, что в матче с сербами в старте сборной Украины вышли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Караваев и Руслан Малиновский. На последние 15 минут встречи вышел Виктор Коваленко.

Все эти футболисты числились или играли в командах Шахтера разного возраста во время работы румынского специалиста в донецком клубе.

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Украина Украина Виктор Коваленко Виктор Коваленко Николай Матвиенко Николай Матвиенко Александр Зинченко Александр Зинченко Евро-2020 Украина - Сербия Андрей Пятов Андрей Пятов Сергей Кривцов Сергей Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Александр Караваев Александр Караваев
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