Луценко наехал на Павелко: "Мне не нравится все, что он делает в ФФУ"

Генеральный прокурор Украины выразил недовольство деятельностью президента ФФУ Андрея Павелко.

"Смотрите, есть юридическая сторона. Я сегодня прочитал, что НАЗК не находит нарушений в его декларации. А это единственный орган, который уполномочен на такие действия, и с этим надо согласиться, такой закон.

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С другой стороны, политическая сторона. Мне не нравится то, что делает Павелко в Федерации футбола, вообще все! То, что он действующий депутат, то, что он назначает в некоторые региональные подразделения ФФУ своих коллег-депутатов – из той же партии. То, что в момент финала Лиги чемпионов не позволили выйти на трибуну тому, кто его привез в Украину. Как бы мы не относились к Суркисам, но Григорий Суркис привез это в нашу страну, он много сделал для украинского футбола, и надо уметь быть благородным.

Павелко не хватает элементарной житейской мудрости – умение уважать других и добиваться своих целей не вопреки, а вместе. Это большая мудрость, которую постигают не все. Мне не нравится то, что он делает в ФФУ", – сказал Луценко в интервью Дмитрию Гордону.

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