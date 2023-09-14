Бонуччи летом скандально разошелся с Ювентусом и подписал контракт с берлинским Унионом. Опытный центрбэк готовит иск в суд против Юве, а теперь рассказал все детали.

Бонуччи подаст в суд на Ювентус

"Я видел много лжи от Ювентуса и тренера. Они заявляют, что сообщили мне о намерении прекратить сотрудничество еще в октябре. Потом я наткнулся на интервью наставника, который говорил, что я все знаю с февраля.

Но у нас не было переговоров. Я стал что-то подозревать, читая это в газетах. В конце сезона я был пятым-шестым выбором на позицию, оставался в ротации.

13 июля Джунтоли и Манна пришли ко мне домой и поставили перед фактом, что мне нет места в команде. Это было унижение после 500 матчей, которые я сыграл за Ювентус.

По их словам, мое присутствие в раздевалке, на тренировках и на поле мешало росту команды", – сказал Бонуччи в интервью Sport Mediaset.

Леонардо выступал в Турине с 2010-го (за исключением короткого вояжа в Милан) и был капитаном команды. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020. Бонуччи – 8-кратный чемпион Италии и финалист ЛЧ.