Динамо спаррингом с Лозанна Спорт продолжает подготовку к новому сезону. Составы и онлайн-трансляция матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лозанна Спорт – Динамо стартует в 21:00. Прямую трансляцию от Youtube-канала Динамо можно посмотреть здесь, также игру покажут телеканалы 2+2 и Динамо Киев TV.

Это второй летний спарринг Динамо. Перед этим киевляне расписали ничью с Ивердон-Спорт. Следующий контрольный матч будет против Сьона. Все три соперника – швейцарцы.

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ванат – Беседин.

Запасные: Бойко, Бурда, Малыш, Яцик, Царенко, Гармаш, Волошин, Дубинчак, Дячук, Антюх.

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