Отечественные исполнители постараются привлечь внимание всего мира к трагедии в Кременчуге.

Как известно, сегодня, 29 июня, Динамо проведет свой второй спарринг в Швейцарии. Соперником "бело-синих" будет местная Лозанна Спорт. Поединок состоится под лозунгом "Match for peace. #StopWarInUkraine".

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По информации FootballHub, болельщиков будет ждать выступление украинских артистов, среди которых – певицы NK (Настя Каменских), KOLA и участница "Голоса страны" Инесса Грицаенко.

Событие будут транслировать каналы 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналы FootballHub, Профутбол Digital, Динамо, ТСН и УНИАН.

Выступление украинских звезд будет организовано с целью привлечь внимание мирового сообщества к событиям в Украине и, в частности, к террористическим действиям России в Кременчуге. Также пройдет сбор средств для приобретения рентген-аппаратов С-арки для украинских медицинских учреждений.

Напомним, начало встречи в 21.00.

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