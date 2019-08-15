Ловрен согласовал контракт с Ромой

Рома близка к подписанию защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.

Рома стремится арендовать защитника Ливерпуля Деяна Ловрена на год с правом выкупа за 25 млн евро, сообщает Sky Sport Italia.

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30-летний хорват уже договорился с римским клубом о деталях личного контракта. Сообщается, что выкуп будет обязательным, если он проведет определенное количество поединков.

По информации источника, мерсисайдцы готовы принять предложение "волков".