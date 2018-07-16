Ловрен: Сложно принять результат финала ЧМ-2018, потому что Хорватия играла лучше

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира-2018.

"Сложно принять результат этого финала, потому что мы играли лучше. Но я все равно горжусь, потому что мы отдали все на поле. Не всегда выигрывает лучший. Судьи сыграли большую роль в первой половине встречи, что тут сказать.

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Ждем возвращения в Хорватию, нас ждет что-то безумное. Мы верили в себя, ведь победили в группе сборную Аргентины, одну из лучших команд в мире.

С Данией и Россией даже сложнее было играть, потому что мы традиционно плохо играли именно с этими командами, но теперь переломили ситуацию. Не хочу искать оправданий, но французы были свежее, у них был дополнительный день на восстановление, они не играли три подряд матча по 120 минут", – цитирует Деяна Ловрена издание РИА Новости.

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