toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Ловрен: Сложно принять результат финала ЧМ-2018, потому что Хорватия играла лучше

00:15 18 Читати українською
Ловрен: Сложно принять результат финала ЧМ-2018, потому что Хорватия играла лучше
Деян Ловрен / Twitter

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира-2018.

"Сложно принять результат этого финала, потому что мы играли лучше. Но я все равно горжусь, потому что мы отдали все на поле. Не всегда выигрывает лучший. Судьи сыграли большую роль в первой половине встречи, что тут сказать.

Модрич: Хорватии просто не повезло, лучшие команды не всегда побеждают

Ждем возвращения в Хорватию, нас ждет что-то безумное. Мы верили в себя, ведь победили в группе сборную Аргентины, одну из лучших команд в мире.

С Данией и Россией даже сложнее было играть, потому что мы традиционно плохо играли именно с этими командами, но теперь переломили ситуацию. Не хочу искать оправданий, но французы были свежее, у них был дополнительный день на восстановление, они не играли три подряд матча по 120 минут", – цитирует Деяна Ловрена издание РИА Новости.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватия Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
56
мин
Гонвед
19:00
Работнички
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук