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Ловрен получил предложение контракта от Зенита

13:35 - Читати українською
Ловрен получил предложение контракта от Зенита
Деян Ловрен / Reuters

Защитник английского Ливерпуля Деян Ловрен в новом сезоне может составить пару в центре обороны питерского Зенита с Ярославом Ракицким.

Питерцы предложили контракт опытному хорвату, сообщает Спорт-Экспресс.

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Ловрен может заработать в РФПЛ 2,5 млн евро в год плюс бонусы. Потенциальная сделка может быть заключена по схеме 2+1. Сумма отступных за Ловрена пока неизвестна. В Санкт-Петербурге центрбек должен заменить экс-звезду АПЛ Бранислава Ивановича. Серб не хочет идти на уменьшение зарплаты и, скорее всего, покинет Зенит после фактического завершения сезона.

К слову, в рамках кампании 2019/20 Деян Ловрен провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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