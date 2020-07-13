Ловрен получил предложение контракта от Зенита

Защитник английского Ливерпуля Деян Ловрен в новом сезоне может составить пару в центре обороны питерского Зенита с Ярославом Ракицким.

Питерцы предложили контракт опытному хорвату, сообщает Спорт-Экспресс.

Ливерпуль нашел способ снизить цену Кулибали – бывший лидер обороны станет "жертвой"

Ловрен может заработать в РФПЛ 2,5 млн евро в год плюс бонусы. Потенциальная сделка может быть заключена по схеме 2+1. Сумма отступных за Ловрена пока неизвестна. В Санкт-Петербурге центрбек должен заменить экс-звезду АПЛ Бранислава Ивановича. Серб не хочет идти на уменьшение зарплаты и, скорее всего, покинет Зенит после фактического завершения сезона.

К слову, в рамках кампании 2019/20 Деян Ловрен провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном