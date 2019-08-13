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Ловрен не попал в заявку на Суперкубок УЕФА и вскоре может покинуть Ливерпуль

13:38 52 Читати українською
Ловрен не попал в заявку на Суперкубок УЕФА и вскоре может покинуть Ливерпуль
Деян Ловрен / Reuters

Мерсисайдцы готовы отпустить центрального защитника в другой клуб.

Ливерпуль ведет переговоры с Ромой по Деяну Ловрену, информирует журналист Пол Джойс.

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Победители Лиги чемпионов просят за своего игрока около 15 млн фунтов. "Красные" уже ведут переговоры с римлянами по хорвату, кроме того, Ловрен не попал в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против Челси. Вице-чемпион мира понимает, что он только четвертый выбор Юргена Клоппа на позицию центрального защитника и хочет покинуть команду.

В сезоне 2018/19 Деян Ловрен провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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