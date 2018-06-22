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Ловрен: На ЧМ есть Германия, Испания и Бразилия, но мы никого не боимся

09:59 81 Читати українською
Ловрен: На ЧМ есть Германия, Испания и Бразилия, но мы никого не боимся
Деян Ловрен / Фото из соцсетей

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал сенсационную победу над сборной Аргентины (3:0).

"Я прекрасно себя чувствую. Это большой результат для нашей команды и для всех хорватов. Мы хотим выйти из группы с первого места. Я верил с самого начала, что мы сможем так сыграть. Мы защищались вместе как команда и получили свои шансы впереди. Разумеется, что мы изучали Месси, он один из лучших игроков на планете, но и его можно было остановить. У нас был план против Аргентины, а не против Месси.

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Я уверен, что мы сможем пройти далеко на этом чемпионате. Есть Германия, Испания и Бразилия – это большие команды с громкими именами, а мы андердог, это нам и помогает. Мы никого не боимся, мы уже обыграли Аргентину 3:0. Что касается Луки Модрича, то он провел сегодня великий матч и был одним из лучших на поле, он забил красивый мяч", – цитирует Ловрен издание championat.

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Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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