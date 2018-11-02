toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Ловрен: Я в топ-5 лучших защитников мира, Рамос ошибается больше меня

1 ноября 20:49 94 Читати українською
Ловрен: Я в топ-5 лучших защитников мира, Рамос ошибается больше меня
Деян Ловрен / Propaganda

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен поделился впечатлениями от игры капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

"Я не говорил, что я лучший защитник мира. Я утверждал, что я один из лучших. Наверное, где-то попадаю в топ-5. Люди всегда обращают внимание на твои ошибки и не замечают положительных моментов в игре. Иногда мне кажется, что меня критикуют необоснованно.

Рамос и Регилон прокомментировали скандальный инцидент на тренировке Реала

Посмотрите, например, на Серхио Рамоса. Он допускает больше ошибок, чем я. Но он играет за Реал. Если он допускает ошибку и команда выигрывает все равно со счетом 5:1 или 5:2, то об ошибке сразу забывают. Когда я ошибаюсь, то мы проиграем 0:1. Но ничего, я продолжаю двигаться дальше. Без ошибок невозможно выйти на высокий уровень", – цитирует Ловрена Мirror.

Рамос лайкнул пост, где болельщики Реала жестко раскритиковали всю команду, кроме капитана

Теги
Англия Деян Ловрен Деян Ловрен Ливерпуль Ливерпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
58
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук