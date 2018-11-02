Ловрен: Я в топ-5 лучших защитников мира, Рамос ошибается больше меня

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен поделился впечатлениями от игры капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

"Я не говорил, что я лучший защитник мира. Я утверждал, что я один из лучших. Наверное, где-то попадаю в топ-5. Люди всегда обращают внимание на твои ошибки и не замечают положительных моментов в игре. Иногда мне кажется, что меня критикуют необоснованно.

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Посмотрите, например, на Серхио Рамоса. Он допускает больше ошибок, чем я. Но он играет за Реал. Если он допускает ошибку и команда выигрывает все равно со счетом 5:1 или 5:2, то об ошибке сразу забывают. Когда я ошибаюсь, то мы проиграем 0:1. Но ничего, я продолжаю двигаться дальше. Без ошибок невозможно выйти на высокий уровень", – цитирует Ловрена Мirror.

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