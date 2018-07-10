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Ловрен: Хорватия знает, как остановить сборную Англии

19:34 26 Читати українською
Ловрен: Хорватия знает, как остановить сборную Англии
Деян Ловрен / Mirror

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия – Англия.

"Я не читаю о том, что происходит в Англии, как там празднуют успехи своей сборной. Я читаю, как празднуют в Хорватии. Все просто: завтра в полуфинале сыграют две прекрасные, равные команды.

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Ясное дело, что мы хотим победить. Да, мои друзья из Ливерпуля будут расстроены, если Хорватия выигрывает. Однако это не самое страшное.

Хендерсон – отличный парень и очень сильный футболист. Однако в Англии многие топ-футболистов. Однако мы, хорваты, понимаем, как остановить соперника", – цитирует Ловрен Sport24.

Напомним, матч 1/2 финала Мундиаля между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля в Москве. Начало встречи в 21:00.

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ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
23
час
:
37
мин
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватия Хорватия
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