Ловрен: Франция не играла в футбол

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение от Франции в финале чемпионата мира-2018.

"Мы были лучше. Франция не играла в футбол, они ждали своего шанса и забивали. Они придерживались своей тактики всё время, в каждом матче чемпионата мира, и это нужно уважать. Я очень разочарован, потому что мы уступили в матче, в котором играли гораздо лучше соперника.

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Я горд тем, чего достигла сборная Хорватии – сейчас мы вторые в мире. Горжусь каждым игроком и всей страной. Есть решения, о которых мы сожалеем, но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас сложно описать свои чувства. Возможно, спустя несколько месяцев я смогу сказать больше", – цитирует Ловрена Daily Mail.