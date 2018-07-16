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Ловрен: Франция не играла в футбол

12:21 5 Читати українською
Ловрен: Франция не играла в футбол
Иван Ракитич и Деян Ловрен / соцсети

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение от Франции в финале чемпионата мира-2018.

"Мы были лучше. Франция не играла в футбол, они ждали своего шанса и забивали. Они придерживались своей тактики всё время, в каждом матче чемпионата мира, и это нужно уважать. Я очень разочарован, потому что мы уступили в матче, в котором играли гораздо лучше соперника.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Я горд тем, чего достигла сборная Хорватии – сейчас мы вторые в мире. Горжусь каждым игроком и всей страной. Есть решения, о которых мы сожалеем, но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас сложно описать свои чувства. Возможно, спустя несколько месяцев я смогу сказать больше", – цитирует Ловрена Daily Mail.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватия Хорватия
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