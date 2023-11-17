Национальная сборная Украины обыграла польскую Лехию в секретном контрольном поединке, который проходил в закрытом режиме.

Украина обыграла Лехию в секретном спарринге перед Италией – дебютные голы принесли победу команде Реброва

Подопечные Сергея Реброва забили по голу в каждом из таймов и обеспечили комфотную победу. В первой поговине игры голом отличился Александр Пихаленок, который оказался самым ловким в штрафной соперников. Во втором тайме отличился Егор Назарина – футболист бильярдным ударом поразил ворота Лехии и установил конечный счет встречи.

Решающий поединок в борьбе за прямую путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене. Матч Украина – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени.