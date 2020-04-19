Ловелас Эмери крутил роман с двумя девушками одновременно и нашел крайнюю в своем провале в Арсенале

Экс-наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери оказался настоящим сердцеедом, заведя отношения с двумя женщинами в разных уголках Европы.

Испанский специалист во время работы с "канонирами" встречался с двумя девушками одновременно. Сенсационную новость распространил таблоид The Sun.

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О первой широкая общественность узнала на прошлой неделе. Это британка Саша Райт, которую Эмери обвинил в своей отставке с Арсенала. Именно ее тренер окрестил "белой ведьмой". А вот второй избранницей 48-летнего бабника оказалась владелица бара на Майорке Люсила Веги. Более того, хронологически испанская красавица была у Эмери первой.

"Люсила по всей планете путешествовала с Унаи, они были вместе как супруги, хотя и не были расписаны. Они встречались более 10 лет, она была с ним с момента его развода с женой Луизой. Люсила до сих пор с Унаи. Но слова Саши о том, что до прошлого месяца она была с Унаи, вызвали настоящую путаницу", – поделился с изданием поинформированный источник.

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