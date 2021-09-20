Сборные Украины и Италии встречались в рамках отбора на Дефлимпийские игры-2021 (для глухих людей), где "сине-желтые" одержали крупную победу (3:0).

Собака "отличилась" голом со штрафного в матче – курьезное видео из Чили

В конце первого тайма на поле выбежали две собаки, которых безуспешно пытался поймать стюард. После перерыва на газоне появился еще один "гость" – лошадь. Со скакуном стюардам было труднее, но он все же покинул арену через главный вход.

Стоит отметить, матч проходил в Нижних Млинах полтавской области.

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