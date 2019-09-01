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Лосано стал первым мексиканцем, который смог забить в Серии А

12:37 27 Читати українською
Лосано стал первым мексиканцем, который смог забить в Серии А
Ирвинг Лосано / Твиттер Наполи

Несмотря на поражение в матче с Ювентусом новичок неаполитанцев имел повод для гордости.

16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
90+2’ Калиду Кулибали
 
Костас Манолас 66’
Ирвинг Лосано 68’
Джованни Ди Лоренцо 81’
16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ирвинг Лосано
81’ Джованни Ди Лоренцо
90+2’ Калиду Кулибали

Ирвинг Лосано стал первым мексиканцем, который отметился голом в Серии А, информирует Opta.

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Новичок Наполи вышел на замену в перерыве и на 68-й минуте забил второй мяч команды, воспользовавшись передачей Пьотра Зелински. Напомним, Лосано присоединился к "партенопейцам" этим летом. ПСВ получил за свою звезду 38 миллионов евро.

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Наполи в матче с Ювентусом смог отыграться с 0:3, однако в компенсированное время подопечные Карло Анчелотти потеряли одно очко и потерпели первое поражение в чемпионате.

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