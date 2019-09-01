Лосано стал первым мексиканцем, который смог забить в Серии А

Несмотря на поражение в матче с Ювентусом новичок неаполитанцев имел повод для гордости.

Ирвинг Лосано стал первым мексиканцем, который отметился голом в Серии А, информирует Opta.

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Новичок Наполи вышел на замену в перерыве и на 68-й минуте забил второй мяч команды, воспользовавшись передачей Пьотра Зелински. Напомним, Лосано присоединился к "партенопейцам" этим летом. ПСВ получил за свою звезду 38 миллионов евро.

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Наполи в матче с Ювентусом смог отыграться с 0:3, однако в компенсированное время подопечные Карло Анчелотти потеряли одно очко и потерпели первое поражение в чемпионате.