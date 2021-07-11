10-я минута встречи стала роковой для 25-летнего форварда – он в падении столкнулся с Марвином Филиппом, голкипером Тринидада и Тобаго.

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Лосано коленом получил удар в голову. У звезды сборной Мексики сразу пошла кровь, а камеры показали ужасное повреждение. Врачи выбежали на поле и вывезли Ирвинга на носилках в шейном бандаже. Вместо него на поле появился Эфраин Альварес.

Напомним, Ирвинг Лосано на клубном уровне выступает за Наполи, в прошлом сезоне провел 43 матча, отметившись 15-ю голами и 9-ю ассистами.

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Chilling blow suffered by Hirving Lozano. Pray that he is fine. #FuerzaChucky pic.twitter.com/4oSwOdPSqI — Joshie (@Joshiee48) July 11, 2021