Лосано получил жуткую травму головы – звезда сборной Мексики истекал кровью и покидал поле на носилках
Матч 1-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика – Тринидад и Тобаго запомнится ужасным повреждением Ирвинга Лосано.
10-я минута встречи стала роковой для 25-летнего форварда – он в падении столкнулся с Марвином Филиппом, голкипером Тринидада и Тобаго.
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Лосано коленом получил удар в голову. У звезды сборной Мексики сразу пошла кровь, а камеры показали ужасное повреждение. Врачи выбежали на поле и вывезли Ирвинга на носилках в шейном бандаже. Вместо него на поле появился Эфраин Альварес.
Напомним, Ирвинг Лосано на клубном уровне выступает за Наполи, в прошлом сезоне провел 43 матча, отметившись 15-ю голами и 9-ю ассистами.
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