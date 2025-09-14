В ночь на 14 сентября в очередном туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

МЛС, 30-й тур

Атланта Юнайтед – Коламбус Крю – 4:5

Голы: Альмирон, 45+3, Амадор, 46, Тиаре, 50, 88 – Росси, 14, 17, 39, Абу Али, 25, Эррера, 30

Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес – 2:4

Голы: Джадд, 18, Паленсия, 90 (аг.) – Сон хин Мин, 1, Буанга, 9, 12, 87

Монреаль – Сент-Луис Сити – 0:2

Голы: Валлем, 11, Хартель, 55

Даллас – Остин – 2:0

Голы: Муса, 2, Камунго, 49

Шарлотт – Интер Майами – 3:0

Голы: Токломати, 34, 47, 84 (п.)

Нереализованный пенальти: Месси, 32

Удаление: Авилес, 79 (Интер Майами, вторая желтая карточка)

Коламбус Крю на выезде перестрелял Атланту Юнайтед. Команды забили на двоих 9 голов, а началось все с хет-трика Диего Росси. Интересно, что гости уже к 30-й минуте отгрузили в ворота соперника 5 сухих голов и решили, что игра сделана. Однако другого мнения был соперник, который успел размочить счет в первом тайме, а после перерыва взялся монотонно отыгрывать свое отставание. Последний гол Атланта забила на 88-й минуте и чтобы спасти ничью, ей не хватило совсем немного. Украинский защитник Крю Евгений Чеберко вышел в основе, провел на поле всю игру и записал себе в пассив желтую карточку.

Таким образом, Коламбус с 49-ю очками идет в турнирной таблице Восточной конференции на 5-й строчке, Атланта с 26-ю пунктами тринадцатая.

Лос-Анджелес в гостях одержал победу над Сан-Хосе. Уже на первой минуте гости вышли вперед усилиями Сон хын Мина. Приятно, что участие в голевой атаке принял украинский защитник Артем Смоляков, оформив предасист. Впоследствии Буанга в течение трех минут фактически снял вопрос о победителе. Джадд вскоре возродил интригу, сократив отставание. Однако в конце встречи Лос-Анджелес забил еще дважды – в свои и чужие ворота и праздновал логическую победу 4:2. Смоляков провел на поле 72 минуты.

Благодаря своей победе Лос-Анджелес набрал 44 очка и поднялся в топ-5 Западной конференции, Сан-Хосе с 35-ю баллами девятый.

Монреаль дома уступил Сент-Луису. Канадцы пропустили по голу в каждом из таймов. Украинский форвард Геннадий Синчук вышел на замену на 56-й минуте, но отличиться результативным действием не сумел. Монреаль в турнирной таблице Восточной конференции продолжает идти последним, имея в своем активе, 24 пункта.

Остин на выезде неожиданно проиграл Далласу. Техасцы забили уже на старте встречи, а затем добили соперника в начале второго тайма. Украинский защитник Александр Сваток вышел в основе гостей и провел на поле весь матч. Остин с 41-м очком идет в турнирной таблице Западной конференции седьмым, а Даллас с 34-мя пунктами одиннадцатый.

Интер Майами в гостях потерпел сокрушительное поражение от Шарлотт. Героем встречи стал Токломати, оформивший дубль. В свою очередь, в роли антигероя оказался Лионель Месси, который на 32-й минуте не сумел реализовать пенальти, открыв, таким образом, "ящик Пандоры". К слову, Луис Суарес пропускал поединок из-за дисквалификации. Интер в Западной конференции остается восьмым (46 очков), а Шарлотт с 53-мя баллами поднялся в топ-3.

