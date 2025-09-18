В ночь на 18 сентября состоялись матчи очередного тура МЛС. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю – 3:2

Голы: Вольф, 45+3, 73, Фернандес, 90+4 – Газдаг, 40, Абу Али, 60

Реал Солт Лейк – Лос-Анджелес – 1:4

Голы: Гозо, 76 – Сон, 3, 16, 82, Буанга, 88

Удаление: Олатунджи, 90+3

Месси эффектно отомстил за вылет из Кубка лиг – аргентинец оформил гол + пас в матче и принес победу Интеру Майами

В матче, который состоялся 18 сентября, Нью-Йорк Сити одолел Коламбус Крю Евгения Чеберка. Коламбус дважды вел в счете благодаря голам Газдага и Абу Али, но на 73-й минуте Вольф восстановил паритет, а уже в компенсированное арбитром время Фернандес обводящим ударом вырвал победу для Нью-Йорк Сити.

Евгений Чеберко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок. После этого матча Нью-Йорк Сити поднимается на 5-е место в турнирной таблице, Коламбус – седьмой.

В другом поединке дня Лос-Анджелес разгромил Реал Солт-Лейк. Гости из Лос-Анджелеса быстро забили два мяча – дублем отметился Хин Мин Сон. На 56-й минуте хозяева могли сократить отставание, но Круз не реализовал пенальти. Позже Гозо отквитал один мяч, однако Лос-Анджелес ответил голами Сона и Буанга.

Украинский защитник Артем Смоляков вышел на поле на 74-й минуте и заработал желтую карточку. После этого матча Лос-Анджелес поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице, Реал Солт-Лейк находится на десятой позиции.