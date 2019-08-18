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Лос-Анджелес Гэлакси не смог обыграть Сиэтл несмотря на дубль Ибрагимовича

10:24 31 Читати українською
Лос-Анджелес Гэлакси не смог обыграть Сиэтл несмотря на дубль Ибрагимовича
Златан Ибрагимович / твиттер Лос-Анджелес Гэлакси

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в очередной раз отметился голами в рамках матча МЛС, оформив дубль в ворота Сиэтла (2:2).

Лос-Анджелес Гэлакси расписал результативную ничью в матче против Сиэтла. Как всегда, главным действующим лицом стал Златан Ибрагимович, который ударом головой сравнял счет на 45-ой минуте, а во втором тайме реализовал пенальти. Впрочем, его одноклубники не сумели удержать победу, Скьелвик срезал мяч в собственные ворота в конце матча. Добавим, что эти голы стали 19-ым и 20-ым для Ибрагимовича, забитыми в этом чемпионате МЛС.

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Таким образом, Лос-Анджелес Гэлакси набрал 40 очков и делит 3-4 места с Реал Солт-Лейк в чемпионате Западной конференции. Лидером же является Лос-Анджелес с 58 пунктами в активе.

Отметим, что в составе лидера Западной конференции выступает Карлос Вела, с которым Златан конфликтовал в этом сезоне.

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