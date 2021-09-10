Лига 1, 5-й тур

Лорьян – Лилль – 2:1

Голы: Лорьенте, 7, Моффи, 87 – Йылмаз, 24 (пен)

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Лорьян на правах хозяина активно начал встречу и даже забил 7 минуте. Моффи немного накрутил действующих чемпионов Франции в их штрафной и отдал на Лорьенте, который мощно пробил метров с 13-ти. Лилль помчался отыгрываться, а помог ему рефери, назначив пенальти. Йылмаз уверенно его реализовал.

После перерыва команды обменивались атаками, но Лорьян выглядел агрессивнее. Это помогло "мерлузам" на последних минутах вырвать три очка в непростом поединке. Спасителем стал Моффи, записав в свой актив гол+пас. Финальный свисток зафиксировал 2:1 на табло.

Лорьян набрал 8 зачетных баллов и поднялся на четвертую строчку, а Лилль с 5 очками так и остался десятым.

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