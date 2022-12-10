Вратарь "трехцветных" Уго Льорис вписал свое имя в историю национальной команды.

Поединок 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией стал для голкипера "гальских петухов" Уго Льориса рекордным за главную команду страны.

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Для 35-летнего вратаря эта игра оказалась 143-й в футболке "синих", что позволило ему стать единоличным лидером по количеству сыгранных матчей, сообщает Squawka. Предыдущий рекорд (142 матча) принадлежал Лилиану Тюраму.

Кроме того, Льорис опередил Тьерри Анри и Фабьена Бартеза, которые имели наибольшее количество игр среди французов на Мундиалях – по 17. Матч с английцами стал для Уго 18-м по этому показателю.

Напомним, Льорис дебютировал за национальную команду в 2008 году.