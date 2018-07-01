Льорис: Самое сложное было сделать камбэк после счета 1:2

Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу своей сборной над аргентинцами в 1/8 финала ЧМ-2018 (4:3).

"Самое сложное было сделать камбэк после счета 1: 2. Мы пропустили два мяча в самые неудачные моменты – перед перерывом и сразу после возвращения из раздевалки. Но нам удалось проявить характер и снова повести в счете. В итоге мы смогли переломить игру в свою пользу, хоть они и забили третий мяч. Мы не запаниковали. это лучшее чувство в мире - возможно, это отличное начало для похода за трофеем.

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Мы играли слишком глубоко, особенно в первом тайме. Пытались сохранить преимущество, но в итоге пропустили. Нам пришлось менять тактику на второй тайм - мы стали больше открываться и создавать пространства с помощью Мбаппе. Для Килиана это лучший момент, чтобы показать себя. Думаю, сегодня он сделал шаг вперед. И мы тоже поняли, что можем положиться на него в трудный момент.

Лучше он, чем Месси? Месси уникален, Месси – это Месси. Невозможно никого с ним сравнивать. Надеюсь, что Килиан достигнет того же уровня. Это возможно при правильном подходе и усердной работе. Его главный козырь - это скорость и подвижность. Если есть пространство, то он может решить исход игры. Но, как и Кейн, и Алле, он должен двигаться шаг за шагом, чтобы прогрессировать. Надеюсь, однажды он станет лучшим", – цитирует капитана сборной Фрнции Сhampionat.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча