Льорис рассказал, благодаря чему Тоттенхэм вышел в финал Лиги чемпионов

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал, что нужно, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов.

"Я горжусь тем, что представляю этот клуб и являюсь частью этой команды на нынешнем фантастическом пути – и тем более в статусе капитана.

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Мы знаем, что Лига чемпионов – очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужен талант, удача, тактическая дисциплина и идеальный настрой. Благодаря всему этому мы, собственно, и прошли так далеко.

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Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такое настроение. Это отличный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов – воплощение мечты", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.