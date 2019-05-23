toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Льорис рассказал, благодаря чему Тоттенхэм вышел в финал Лиги чемпионов

23 мая 23:01 108 Читати українською
Льорис рассказал, благодаря чему Тоттенхэм вышел в финал Лиги чемпионов
Уго Льорис / фото из соцсетей

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал, что нужно, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов.

 

"Я горжусь тем, что представляю этот клуб и являюсь частью этой команды на нынешнем фантастическом пути – и тем более в статусе капитана.

Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты

Мы знаем, что Лига чемпионов – очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужен талант, удача, тактическая дисциплина и идеальный настрой. Благодаря всему этому мы, собственно, и прошли так далеко.

Агуэро считает, что "Золотой мяч" должен получить игрок Тоттенхэма или Ливерпуля

Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такое настроение. Это отличный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов – воплощение мечты", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

blog_ava
Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб
06:00
121
Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм Уго Льорис Уго Льорис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
30
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук