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Льорис продает перчатки, в которых играл в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля

15:55 4 Читати українською
Льорис продает перчатки, в которых играл в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля
Уго Льорис / Getty Images

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис решил присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Француз выставил на аукцион элемент своей экипировки с финала Лиги чемпионов-2019, сообщает L'Equipe. Все вырученные средства будут направлены медицинскому персоналу Франции, который борется с коронавирусом.

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К слову, на 15:00 25 апреля ставка за лот превысила 1,5 тысячи евро. За аукционом можно следить здесь. Стоит отметить, что инициатором акции стал французский гандбольный вратарь Сириль Дюмулен. Благодаря аукциону уже собрано более 200 000 евро.

Напомним, лондонский Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов 2019 проиграл Ливерпулю со счетом 0:2. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. Второй мяч в активе Дивока Ориджи, который забил на 87-й минуте.

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Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль коронавирус Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм
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