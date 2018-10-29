Льорис признался, кого считает лучшим голкипером мира

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис заявил, что игрок Баварии Мануэль Нойер является лучшим вратарем в мире.

"Для меня Нойер является лучшим, в этом нет никаких сомнений. Это фантастический игрок. В будущем он снова докажет, что является лучшим голкипером мира.

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Разговоры по поводу его нынешней формы несправедливы, учитывая все то, что он сделал для Баварии и сборной Германии. Непросто, когда не играл в футбол из-за травмы почти год. Однако Мануэль все еще выступает на высоком уровне и является прекрасным голкипером.

Что касается критики в его адрес за неудачные выступления команды, то мы, вратари, всегда сильно зависим от игры команды", – цитирует Льориса Goal.com.

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