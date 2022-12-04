Вратарь сборной Франции Уго Льорис вписал свое имя в историю "гальских петухов".

В матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Польши голкипер "трехцветных" Уго Льорис вышел с первых минут и повторил рекорд национальной команды, принадлежавший защитнику Лилиану Тюраму, сообщает Opta.

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Для 35-летнего вратаря этот поединок стал 142-м в футболке "синих". Кроме того, Льорис сравнялся с Тьерри Анри и Фабьеном Бартезом, которые имели наибольшее количество игр среди французов на Мундиалях – по 17. В случае победы над поляками Уго будет иметь шанс уже в 1/4 стать абсолютным рекордсменом по этим показателям.

Напомним, Лерис дебютировал за национальную команду в 2008 году.

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