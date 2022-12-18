Льорис побил вратарский рекорд Нойера по количеству матчей на ЧМ
Кипер "трехцветных" Уго Льорис снова переписал истории национальной команды.
Голкипер сборной Франции Уго Льорис стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира, сообщает OptaPaolo.
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Финальный поединок против сборной Аргентины стал для 35-летнего вратаря 20-м в карьере. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому киперу Мануэлю Нойеру и составил 19 матчей.
Напомним, Льорис выступает за сборную Франции с 2008 года и в общей сложности провел за нее 146 матчей. Вместе с национальной командой он стал вице-чемпионом Европы (2016), чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021).
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