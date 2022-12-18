Голкипер сборной Франции Уго Льорис стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира, сообщает OptaPaolo.

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Финальный поединок против сборной Аргентины стал для 35-летнего вратаря 20-м в карьере. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому киперу Мануэлю Нойеру и составил 19 матчей.

Напомним, Льорис выступает за сборную Франции с 2008 года и в общей сложности провел за нее 146 матчей. Вместе с национальной командой он стал вице-чемпионом Европы (2016), чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021).

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