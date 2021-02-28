Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис вписал свое имя в историю лондонского клуба.

Матч Тоттенхэм – Бернли стал 100-м для Уго Льориса, в котором он смог удержать свои ворота на замке, сообщает твиттер "шпор".

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В общем, француз сыграл в 284 матчах в составе лондонцев в АПЛ, пропустив 301 гол за это время.

Добавим, что Тоттенхэм разбил Бернли (4:0), что позволило подопечным Моуринью набрать 39 очков и подняться 8 место.

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