Экс-вратарь Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис расскрыл причину поражения "шпор" в финале ЛЧ от Ливерпуля (0:2). "За 4 дня до финала ЛЧ президент Даниэл Леви собрал нас и сообщил, что благодаря поддержке спонсора мы получим от клуба роскошные часы. Сначала мы были в восторге, увидев эти элегантные коробки. Но потом мы их открыли и увидели, что на обороте каждых часов было выгравировано имя игрока и надпись: "Финалист Лиги чемпионов 2019 года".

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"Финалист". Кто делает такое в подобный момент? Я до сих пор не пережил это, и я не единственный. Если бы мы выиграли, он бы не попросил вернуть часы для гравировки "Победитель". Я никогда не носил эти часы, хотя они и роскошные. Я бы предпочел, чтобы нам вообще ничего не дарили. С такой гравировкой Леви не должен был удивляться, что мы проигрывали 0:1 уже спустя пару минут. Клуб, за который мы играли, не был запрограммирован на победу.

На послематчевом приеме в отеле у меня сложилось впечатление, что некоторые люди из клуба и некоторые игроки не были достаточно подавлены из-за проигрыша. Реал никогда бы не праздновал проигранный финал, и нам тоже не следовало этого делать", – цитирует The Guardian Льориса.

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