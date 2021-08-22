Чемпион мира вышел на 300-й матч в свитере "шпор" в АПЛ, сообщает Squawka Football.

Тоттенхэм запланировал трансфер в линию атаки – Эшпириту Санту между экс-подопечным и звездой Грузии

Льорис стал единоличным рекордсменом Тоттенхэма по количеству матчей в Премьер-лиге. Предыдущее достижение принадлежало экс-хавбеку сборной Англии Даррену Андертону. Он в 1992-2004 гг. сыграл 299 поединков в составе лондонцев в АПЛ (34 гола).

К слову, Уго Льорис перебрался в Тоттенхэм летом 2012-го из Лиона и начал свой 10-й сезон в статусе основного голкипера команды с Северного Лондона.

Манчестер Сити уничтожил Норвич: гол 100-миллионного Грилиша в стиле Ярмоленко, проблемы конкурента Зинченко

??? ???? ??????



Huge congratulations to Skipper, Hugo Lloris who makes his 300th @PremierLeague appearance today! ? pic.twitter.com/ZPwwRjChol — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 22, 2021