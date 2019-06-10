Льорис может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис может перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед рассматривает Уго Льориса как замену голкиперу Давиду Де Хеа, сообщает The Sun.

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Вратарь сборной Франции перешел к "шпорам" летом 2012 года из Лиона. За это время он дошел с командой до финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, где уступил Ливерпулю (0:2).

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" проявляют интерес к голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумме.