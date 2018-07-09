Льорис: Матч Франция – Бельгия будет великолепным

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии.

"Это необычно. Наши страны – соседи, мы знаем всех футболистов из Бельгии, в моем Тоттенхэме играют сразу три представителя этой сборной. Завтра на поле выйдет много великих игроков.

Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Это будет отличный матч, высокого уровня. Нам придется ответить на этот вызов и сыграть как можно лучше. Придется потратить все свои силы, чтобы снова одержать победу. Мы хотим пройти дальше, поэтому будем стараться.

Анри? Я два года играл с ним в сборной. Это великий французский игрок, настоящий джентльмен. Немного странно видеть, что он сейчас работает в сборной Бельгии. Но Анри сам решает, как складывается его футбольная карьера. Думаю, завтра его сердце будет делиться пополам, потому что он столько лет отдал команде Франции. Анри очень страстно относится к футболу и будет делать все возможное, чтобы помочь бельгийцам", – цитирует Льориса портал RT.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится завтра, 10 июля. Старт игры - в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.