toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Льорис лаконично прокомментировал конфликт с Соном – игроки едва не подрались на поле

08:28 - Читати українською
Льорис лаконично прокомментировал конфликт с Соном – игроки едва не подрались на поле
Льорис, Моура и Сон / Reuters

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о жарком споре с Хын Мин Соном во время матча 34-го тура АПЛ против Эвертона (1:0).

24’ Майкл Кин
 
24’ Майкл Кин

"Это останется в раздевалке. За ее пределами можно говорить все, что захотите. Все игроки уважают друг друга.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина

То, что произошло между мной и Соном – это часть футбола. В этом нет никаких проблем. В конце игры вы могли видеть, что мы более чем довольны быть частью команды и тем, что мы победили", – рассказал Льорис в комментарии Sky Sports.

Напомним, игроки шли в раздевалку, когда Льорис подбежал к Сона и начал ему высказывать претензии, а одноклубникам пришлось их разнимать. Это не помешало подопечным Моуринью получить минимальную победу (1:0).

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

blog_ava
Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле
00:15
4862
Теги
Англия Тоттенхэм - Эвертон Уго Уго Льорис Сон Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
39
мин
Рух
17:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук