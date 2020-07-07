Льорис лаконично прокомментировал конфликт с Соном – игроки едва не подрались на поле

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о жарком споре с Хын Мин Соном во время матча 34-го тура АПЛ против Эвертона (1:0).

"Это останется в раздевалке. За ее пределами можно говорить все, что захотите. Все игроки уважают друг друга.

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То, что произошло между мной и Соном – это часть футбола. В этом нет никаких проблем. В конце игры вы могли видеть, что мы более чем довольны быть частью команды и тем, что мы победили", – рассказал Льорис в комментарии Sky Sports.

Напомним, игроки шли в раздевалку, когда Льорис подбежал к Сона и начал ему высказывать претензии, а одноклубникам пришлось их разнимать. Это не помешало подопечным Моуринью получить минимальную победу (1:0).

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