Французский вратарь Уго Льорис приблизился к абсолютному рекорду в истории своей сборной.

Поединок третьего тура квалификации к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Франция стал для Уго Льориса 123-м в футболке сборной.

Босния и Герцеговина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

По этому показателю вратарь Тоттенхэма сравнялся с бывшим нападающим Тьерри Анри. Рекордсменом по количеству матчей за национальную команду Франции остается Лилиан Тюрам – 142 поединка.

Напомним, Льорису в декабре исполнилось 34 года, и вратарь имеет все шансы выйти на первое место в этом рейтинге.

Капитана соперника сборной Украины выгнали из команды – очередной громкий скандал в отборе ЧМ-2022