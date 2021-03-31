Льорис догнал легендарного Анри по количеству матчей в футболке сборной Франции
23:14 - Читати українською
Французский вратарь Уго Льорис приблизился к абсолютному рекорду в истории своей сборной.
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Поединок третьего тура квалификации к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Франция стал для Уго Льориса 123-м в футболке сборной.
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По этому показателю вратарь Тоттенхэма сравнялся с бывшим нападающим Тьерри Анри. Рекордсменом по количеству матчей за национальную команду Франции остается Лилиан Тюрам – 142 поединка.
Напомним, Льорису в декабре исполнилось 34 года, и вратарь имеет все шансы выйти на первое место в этом рейтинге.
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