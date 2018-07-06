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Льорис – о матче с Уругваем: Мы должны сосредоточиться на своей обороне

00:40 9 Читати українською
Льорис – о матче с Уругваем: Мы должны сосредоточиться на своей обороне
Уго Льорис / фото: ФИФА

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 с национальной командой Уругвая.

"Все решат детали. Мы должны сосредоточиться на своей обороне, не допустить стандартов рядом с штрафной площадкой, где соперник очень опасен. Нам нужно действовать быстро, стараться предвидеть ситуации и ответственно сыграть в чужой штрафной. У нас есть игроки, способные нанести хороший завершающий удар , в том числе и со средней дистанции.

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В Уругвая есть свой стиль, это тяжелый соперник. Мы действительно должны отдать все силы и понимаем, что это игра из серии "все или ничего". Мне кажется, этот матч будет совсем не похож на игру с Аргентиной", – цитирует Льориса пресс-служба ФИФА.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
16
час
:
0
мин
Франция
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ЧМ 2018 Уругвай - Франция Уго Льорис Уго Льорис Франция Франция
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