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Льоренте: Наполи еще наведет шороху в Лиге чемпионов

11:19 39 Читати українською
Льоренте: Наполи еще наведет шороху в Лиге чемпионов
Фернандо Льоренте / ФК Наполи

Нападающий итальянского Наполи поделился ожиданиями от поединка с Ливерпулем в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов.

 

"Наполи может навести шороху в Лиге чемпионов в этом сезоне. В прошлом розыгрыше нас в Тоттенхэме к фаворитам не причисляли, но мы дошли до финала.

Наполи подписал Льоренте

У нас молодой состав, полный мотивации. Мы достаточно сильны, чтобы сразиться с любым соперником и начнем это делать с первого тура. Надеюсь, Наполи покажет хороший футбол. Хороший старт крайне важен", – цитирует Льоренте официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Лиги чемпионов Наполи – Ливерпуль состоится сегодня, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи Наполи - Ливерпуль Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте
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