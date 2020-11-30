Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании Фернандо Льоренте снова готовится сменить клуб.

Форвард Наполи Фернандо Льоренте уже в ближайшее время может покинуть "партенопейцев".

Ювентус – Динамо: двое защитников туринцев вернулись к тренировкам накануне матча Лиги чемпионов

35-летний нападающий близок к переходу в Ювентус, сообщает издание Calciomercato.it. По данным источника, форвард не входит в планы главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо и покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что кроме Ювентуса на игрока претендуют также миланский Интер и несколько испанских клубов.

Напомним, Льоренте уже выступал за Ювентус с 2013 по 2015 год и успел поиграть вместе с нынешним тренером клуба Андреа Пирло. В Наполи игрок перешел летом 2019 года из Тоттенхэма на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Льоренте провел за Наполи 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В текущем сезоне испанец ни разу не вышел на поле.

Ювентус разделил очки с Беневенто и выдал худший старт за 19 лет, Аталанта без Малиновского уступила Вероне