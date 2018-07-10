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Лопетеги не смог уговорить Роналду остаться в Реале, – СМИ

16:38 240 Читати українською
Лопетеги не смог уговорить Роналду остаться в Реале, – СМИ
Хулен Лопетеги / Фото: Getty Images

Наставник Реала Хулен Лопетеги хочет, чтобы Криштиану Роналду остался в Мадриде.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги лично позвонил Криштиану Роналду и попросил остаться в команде, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Лопетеги не смог уговорить португальца остаться в Мадриде.

Напомним, президент Ювентуса Аньелли полетел в Грецию, где в ближайшее встретится с Роналду, который там отдыхает.

Юве планирует подписать с португальцем 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон. Трансфер из Реала может стоить Аньелли 100-120 млн евро.

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Криштиану Роналду является рекордсменом мадридцев по забитым мячам – он забил 450 голов в 438-ми поединках.

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