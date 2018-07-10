Лопетеги не смог уговорить Роналду остаться в Реале, – СМИ

Наставник Реала Хулен Лопетеги хочет, чтобы Криштиану Роналду остался в Мадриде.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги лично позвонил Криштиану Роналду и попросил остаться в команде, сообщает Mundo Deportivo.

Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале

По информации издания, Лопетеги не смог уговорить португальца остаться в Мадриде.

Напомним, президент Ювентуса Аньелли полетел в Грецию, где в ближайшее встретится с Роналду, который там отдыхает.

Юве планирует подписать с португальцем 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон. Трансфер из Реала может стоить Аньелли 100-120 млн евро.

Роналду согласился объявить о своем уходе из Реала, – СМИ

Криштиану Роналду является рекордсменом мадридцев по забитым мячам – он забил 450 голов в 438-ми поединках.