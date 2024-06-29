Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о ситуации, которая сейчас сложилась в одесском клубе.

"Григорчук хотел еще раз построить команду в своем любимом месте, он дал шанс руководству. Со своими помощниками он до двух часов ночи не спал каждый день, просматривая новичков.

Григорчук официально покинул Черноморец и нашел новый клуб за рубежом

Но что они получили в итоге? Подписание Рудько и Бутко, продление контракта с Бадибангой и некоторые шансы выкупить у Александрии Авагимяна. Перед последним двумя были долги.

Они проводили переговоры с Тотовицким, со Степанюком, с Вантухом. Однако, из-за репутации этого Черноморца, этого руководства, из-за долгов – люди отказывались. Терпение лопнуло. Я здесь Григорчука понимаю", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 59-летний специалист неожиданно принял приглашение от Нефтчи и уехал работать в чемпионат Азербайджана.

Черноморец нашел два варианта замены Григорчуку – один из них имеет опыт работы в Европе