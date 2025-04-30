Несколько дней назад Foot Mercato сообщал о том, что экс-тренер ПСЖ Кристоф Галтье ведет продвинутые переговоры со сборной Катара. Однако, как оказалось, эти переговоры зашли в тупик, и боссы катарской Федерации переключились на другую кандидатуру.

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Сообщается, что их выбор пал на экс-наставника Порту, Реала, Севильи, Вулверхэмптона и Вест Хэма Хулена Лопетеги. Он подпишет двухлетний контракт уже на этой неделе.

Напомним, Катар как принимающая сторона был участником ЧМ-2022. Последним тренером сборной был испанец Луис Гарсия.

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