Лопетеги возглавит участника ЧМ-2022 – переговоры с экс-тренером ПСЖ провалились
Хулен Лопетеги станет новым главным тренером сборной Катара.
Несколько дней назад Foot Mercato сообщал о том, что экс-тренер ПСЖ Кристоф Галтье ведет продвинутые переговоры со сборной Катара. Однако, как оказалось, эти переговоры зашли в тупик, и боссы катарской Федерации переключились на другую кандидатуру.
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Сообщается, что их выбор пал на экс-наставника Порту, Реала, Севильи, Вулверхэмптона и Вест Хэма Хулена Лопетеги. Он подпишет двухлетний контракт уже на этой неделе.
Напомним, Катар как принимающая сторона был участником ЧМ-2022. Последним тренером сборной был испанец Луис Гарсия.
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