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Лопетеги согласовал контракт с Севильей

18:45 33 Читати українською
Лопетеги согласовал контракт с Севильей
Хулен Лопетеги / AS

Экс-тренер Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги договорился по контракту с Севильей.

Хулен Лопетеги согласовал контракт с Севильей и должен быть официально представлен в статусе главного тренера андалусийцев уже на этой неделе, передает Marca.

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По информации издания, Лопетеги должен сменить Хоакина Капароса во главе главного тренера Севильи. Испанский специалист был без работы с октября прошлого года, когда его уволили с поста главного тренера мадридского Реала.

Напомним, за 4,5 месяца, которые "королевский клуб" провел под руководством испанца, Реал успел установить несколько новых антирекордов. Севилья же завершила сезон 2018/19 на 5 месте.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Севилья Севилья Испания Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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