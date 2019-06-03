Экс-тренер Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги договорился по контракту с Севильей.

Хулен Лопетеги согласовал контракт с Севильей и должен быть официально представлен в статусе главного тренера андалусийцев уже на этой неделе, передает Marca.

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По информации издания, Лопетеги должен сменить Хоакина Капароса во главе главного тренера Севильи. Испанский специалист был без работы с октября прошлого года, когда его уволили с поста главного тренера мадридского Реала.

Напомним, за 4,5 месяца, которые "королевский клуб" провел под руководством испанца, Реал успел установить несколько новых антирекордов. Севилья же завершила сезон 2018/19 на 5 месте.

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