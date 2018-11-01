Лопетеги после увольнения из Реала отказался возглавить российский клуб, – СМИ

Экс-наставник Реала Хулен Лопетеги отклонил предложение московского Спартака.

Испанское издание Marca опубликовало информацию, что российские СМИ пишут о возможном назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера московского Спартака. Как сообщает Coral, баск отказался от предложения российского клуба.

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"Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев", – передает слова Хулена Спорт-Экспресс.

Напомним, Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера Реала после позорного поражения от Барселоны (1:5) в матче 10 тура Ла Лиги.

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