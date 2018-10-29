Лопетеги: Поражение от Барселоны – жестокое, но в конце сезона Реал будет праздновать

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги попытался объяснить причины разгрома от Барселоны (1:5), и оптимистично оценил шансы мадридцев на текущий сезон.

"Это жестокое поражение, тем более это случилось в гостях у Барселоны. У меня сложилось такое впечатление, что у нас был шанс перевернуть игру. Во втором тайме мы были намного лучше, у нас был шанс вернуться в игру, но гол Суареса, который сделал счет 3:1, развеял наши иллюзии. Результат не отражает игры, но с этим нужно смириться.

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Я огорчен. Такое же настроение и в раздевалке. Это жестокое поражение. Но у нас есть силы, сейчас всего лишь октябрь. Все можно исправить за время, оставшееся до конца сезона. Я абсолютно уверен в команде. У меня есть силы продолжить работу до конца сезона, команде нужно прожить этот сезон. Я не принимаю решения о своем будущем. Я руковожу командой.

Я не критиковал своих игроков до сих пор, не буду и сейчас. Не ждите от меня этого. Я хочу только улучшить их психологический настрой. В какие-то моменты мы превосходили соперника, но если ты не проявляешь свою силу, это сказывается на морали и игре.

Я не жалею ни об одном решении по составу. Нас всех это коснулось, но я бы хотел дождаться апреля или мая, прежде чем делать выводы. У команды есть будущее в этом сезоне. За три недели мы прошли много. Странный матч. Барселона была очень сильная.

В спорте ответственность всегда падает на тренера. Но проигрываем и побеждаем мы все вместе. Сейчас октябрь, я уверен, что в конце сезона Реал будет праздновать. Нам нужно собраться, потому что никто извне нам не поможет", – цитирует Marca.

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