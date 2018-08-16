Лопетеги попал в тройку тренеров-дебютантов Реала по количеству пропущенных голов

Матч за Суперкубок УЕФА Реал – Атлетико (2:4) запомнится главному тренеру "сливочных" новым антирекордом.

Впервые за 67 лет Реал пропустил 4 мяча в дебютном матче нового наставника команды. На этот раз такая "честь" выпала Хулену Лопетеги, который в первом же официальном матче на посту главного тренера мадридцев, пропустил 4 мяча от Атлетико, сообщает издание MisterChip.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Лопетеги потерял возможность завоевать первый трофей с Реалом, и с этим попал тройку тренеров-дебютантов за всю историю "сливочных", которые пропускали больше 4-мячей в первом матче.

Таких отрицательных результатов достигали Майкл Кипинг (1948) в матче против Сельты, и Эктор Скарони (1951) в поединке с Атлетико.

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА