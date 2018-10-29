Лопетеги отреагировал на информацию о своей возможной отставке из Реала

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги прокомментировал слухи относительно своего возможного увольнения с королевского клуба.

"Моя работа? Сейчас я об этом думаю в последнюю очередь. Мне необходимо подготовить игроков к очень важной игре во вторник.

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По моему мнению, мы заслуживали победить Леванте. Футбол – это игра, где побеждает тот, кто забил больше.

Нам нужно сесть и подумать, что мы делаем плохо, чтобы изменить это. Гол не приходит. Мы должны настаивать и не волноваться, команда многое сделала замечательно.

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Мои игроки не заслуживают такого наказания, у нас есть матч Лиги чемпионов и надо реабилитироваться", – цитирует Лопетеги Marca.