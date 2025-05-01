Хулен Лопетеги стал новым главным тренером сборной Катара, сообщает пресс-служба команды.

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Переговоры между сторонами были успешно завершены, и контракт подписан на два года. Это назначение стало для 58-летнего испанца первым шагом после того, как он покинул пост главного тренера Вест Хэма в январе этого года.

Лопетеги имеет большой опыт работы на клубном уровне. Он возглавлял Порту, Реал, Севилью и Вулверхэмптон, а также руководил молодежными и основными сборными Испании.

Сейчас сборная Катара занимает 4-е место в группе А квалификации на ЧМ-2026 в Азии, имея 10 баллов после 8 туров.

| A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ️.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025

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