"Кунде не перешел в Челси, поскольку совет директоров Севильи посчитала, что продавать игрока летом невыгодно, учитывая полученные предложения.

Кунде свирепствует из-за сорванного трансфера в Челси – уже пострадала верхушка Севильи

Для меня это положительный момент. Кунде снова будет выступать на самом высоком уровне", – цитирует Лопетеги журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что летом Челси пытался подписать Кунде и даже предлагал Севилье 55 млн евро. "Пенсионеры" якобы уже нашли топ-альтернативу защитнику в Италии.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021